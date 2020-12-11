Пообщаться с властями Алтайского края теперь можно в специальном приложении

Жители Алтайского края могут сообщить о проблемах в органы власти через приложение «Госуслуги.ПОС», сообщили в краевом управлении по печати. Его можно скачать в AppStore и Google Play.

В приложении нужно выбрать категорию обращения по характеру проблемы: многоквартирные дома, мусор, образование, общественный транспорт, медицина и так далее.

Затем кратко рассказать о проблеме.

Также сервис позволяет отслеживать статус сообщений, получать уведомления о ходе работы, отчеты о решениях и оценивать ответы.

На карте можно увидеть сообщения других пользователей и следить за ходом их решения.

«Мобильный сервис работает по принципу единого окна. То есть человеку не нужно думать, куда обратиться с той или иной проблемой, достаточно открыть приложение и выбрать одну из более чем 300 подкатегорий тем. Далее система автоматически направит сообщение пользователя в нужный орган власти в соответствии с его зоной ответственности», — добавили в ведомстве.

20 ноября в Алтайском крае начал работу Центр управления регионом (ЦУР).