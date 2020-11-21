В новенький ЦУР за сутки поступило более 150 обращений от жителей Алтайского края

20 ноября в Алтайском крае начал работу Центр управления регионом (ЦУР) в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе краевого правительства. Новая структура переведет в онлайн общение граждан и чиновников, а также будет отслеживать в соцсетях недовольство жителей.

20 ноября сотрудники Центра управления регионом в Алтайском крае приступили к выполнению своих обязанностей.

Зампред краевого правительства и начальник Центра Виталий Снесарь уверен, что ЦУР поможет наладить диалог не только с жителями, но и оперативно сообщать о проблемах, избегая некоторых бюрократических уровней.

За первый день работы в ЦУР поступило более 150 обращений от жителей региона. Большинству из них было достаточно консультации от представителей власти. Треть всех жалоб поставили на контроль, определили ответственных и сроки устранения проблем.

«Вопросы оперативного вмешательства, были решены в течение нескольких часов. Например, в Барнауле жительница разместила в соцсетях фото с опасной ямой, образовавшейся из-за обрушения колодца. Через несколько часов заявительница уже выложила фотографию отремонтированного колодца со словами благодарности — эмоции понятны, рядом расположена школа», — рассказали в пресс-службе региона.

Еще один инструментов нового ведомства — «тепловая карта» региона. На ней в режиме реального времени отображаются все проблемные сообщения от граждан. На основе этих данных региональное правительство, будет принимать или корректировать уже принятые управленческие или финансовые решения.

Такие центры создают по поручению президента Владимира Путина. В такой центр может обратиться любой желающий с любой проблемой, а «информация обязательно дойдет до адресата, вопрос будет решен в короткие сроки, а заявитель получит ответ».

Напомним, в середине сентября 2020 года стало известно, что Алтайский край рискует сорвать исполнение поручения Путина по запуску ЦУР. На тот момент процесс создания Центра был лишь на подготовительном этапе. Готовность ЦУРа составляла 23%.