Попались, красавцы! Лучшие снимки животных с фотоловушек на Алтае

В Алтайском заповеднике подвели итоги 2020 года по снимкам, полученным с фотоловушек. Всего было сделано более 178 тысяч кадров. Самыми интересными и необычными из них поделился Юрий Калинкин — ведущий научный сотрудник заповедника.