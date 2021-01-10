Попались, красавцы! Лучшие снимки животных с фотоловушек на Алтае

Напомним, недавно в Алтайском заповеднике заметили белолобых гусей — вида птиц, которого не встречали на этой территории 70 лет
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В Алтайском заповеднике подвели итоги 2020 года по снимкам, полученным с фотоловушек. Всего было сделано более 178 тысяч кадров. Самыми интересными и необычными из них поделился Юрий Калинкин — ведущий научный сотрудник заповедника.
Напомним, недавно в Алтайском заповеднике заметили белолобых гусей — вида птиц, которого не встречали на этой территории 70 лет
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