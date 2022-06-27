Пополнение: в барнаульском зоопарке родились две пумы

Дикие котята появились на свет 24 июня.
«А сейчас мы спим, кушаем и пищим — в общем, добросовестно выполняем все обязанности новорожденных», — говорится в сообщении.
Ранее двух гуляющих лосей заметили рядом с лыжной базой в Барнауле.
В барнаульском зоопарке у канадских пум Кнопы и Рони родились два котенка, рассказали на странице «Лесной сказки» во «ВКонтакте».
Дикие котята появились на свет 24 июня.
«А сейчас мы спим, кушаем и пищим — в общем, добросовестно выполняем все обязанности новорожденных», — говорится в сообщении.
Ранее двух гуляющих лосей заметили рядом с лыжной базой в Барнауле.
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