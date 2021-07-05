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Попов рассказал, насколько ухудшилась ковидная обстановка в Алтайском крае

Глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов на оперативном совещании в правительстве заявил об ухудшении ситуации по коронавирусу.

Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края.
Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края.
zdravalt.ru

Попов отметил, что на 5 июля в регионе эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен в два раза — в основном рост идет среди взрослых.

«Также наблюдаем рост больных коронавирусом», — подчеркнул министр.

В связи со сложившейся ситуацией развернули 3568 коек в ковидных госпиталях, из них 671 — за последнюю неделю. Еще 435 коек появятся в ближайшие дни в горбольнице № 12 Барнаула.

Также Попов сообщил, что за последнее время значительно возросла нагрузка на бригады скорой медпомощи — за неделю зафиксирован прирост на 38%.

«За сутки в Барнауле принимается около 1300 вызовов, при норме — 700», — отметил глава алтайского минздрава.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
zdravalt.ru

Для увеличения количества исследований ПЦР подключили все лаборатории региона. Это позволило проводить 218 исследований на 100 тысяч населения.

В субботу, 3 июля, в Алтайский край поступила очередная партия вакцины «Спутник V».

«Более 40 тысяч доз уже распределены между медицинскими организациями края. На этой неделе ждем еще около 38 тысяч комплектов», — рассказал Попов.

Губернатор края Виктор Томенко подчеркнул, что «здравоохранение испытывает мощнейшую нагрузку и даже перегрузку», однако ситуацию надо останавливать.

Напомним, по данным на 5 июля в регионе прививаются 359 487 человек: 93 332 — получили первую прививку, 266 155 — полностью привиты.

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