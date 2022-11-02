Tele2 изучила туристическую активность своих клиентов, отдыхавших в Алтайском крае в теплый сезон. Больше всего гостей приняли знаменитые курорты в Яровом, Белокурихе и Завьялово. Также туристы проявили интерес к родине Василия Шукшина и игорной зоне «Сибирская монета».

С мая по август этого года Алтайский край посетили на 21% больше туристов, чем за тот же период 2021-го. Благодаря хорошему покрытию в популярных местах Tele2 определила самые посещаемые локации. По количеству туристов уверенно лидирует озеро Большое Яровое. Чаще всего здесь отдыхали кузбассовцы (треть от общего количества туристов в Яровом), на втором месте новосибирцы (20%), третьи — томичи (12%). За год турпоток в Яровое вырос на 25%.

На втором месте — Белокуриха. Турпоток здесь на треть ниже, чем в Яровом, но привлекательность направления растет: за год количество отдыхающих увеличилось на 15%. Среди гостей больше всего иркутян (18%), кузбассовцев (15%) и красноярцев (14%).

Озеро Яровое. Фото: пресс-служба Tele2

Третью строчку рейтинга занимают лечебные озера под Завьялово. Здесь гости из Кемеровской области составили 53% всего турпотока. На втором месте — новосибирцы (31%), на третьем — томичи (8%). За год число туристов в Завьялово увеличилось на 20%.

Также пользовалась популярностью родина Василия Шукшина село Сростки. Туристы приезжают сюда ради музея и горы Пикет, где установлен памятник знаменитому актеру, режиссеру и писателю. В этом году турпоток в шукшинские места увеличился на 14%. Чаще всего приезжали из Новосибирской области, Кузбасса и Республики Алтай. На горе Пикет клиенты Tele2 «качают» больше всего: среди туристических локаций Алтайского края это место лидирует по использованию мобильного интернета в расчете на одного пользователя.

Село Сростки. Поклонная гора. Фото: пресс-служба Tele2

Еще одна точка притяжения туристов — игорная зона «Сибирская монета». В этом году развлекательный комплекс принял на 62% больше гостей, чем годом ранее. Чаще других сюда приезжали кузбассовцы (19% от общего числа посетителей игорной зоны), новосибирцы (8%) и красноярцы (7%).