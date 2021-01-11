«Поправьте покосившуюся самооценку». Астрологический прогноз на 11−17 января

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 11 по 17 января. Кому скидывать вещи в помойку, кому — мысли, а кому нахлебников, мы разбирались с Андреем Асабаевым , барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Овен

На этой неделе на вас нахлынет мудрость и рассудительность. Овны будут раздавать советы всем направо и налево. Однако глядите, чтобы они давали возможность людям стать лучше и не унижали их.

Телец

Тельцам улыбнется удача. Причем, с самой неожиданной стороны. Чтобы не упустить свой шанс вам нужно больше работать с интуицией, а не думать головой, руководствуясь вашими старыми мыслями и представлениями.

Близнецы

Близнецам на этой неделе не стоит принимать серьезных решений. Постарайтесь уделить время планированию своих дел. Пользуйтесь пословицей «семь раз отмерь — один раз отрежь». Особенно это касается взаимоотношений с людьми.

Рак

Если Раки будут уделять больше внимания своим сослуживцам и коллегам, то получат очень много возможностей. Станьте на этой неделе душой компании.

Дружба. Друзья. unsplash.com

Лев

Львам нужно экономить свои силы, как физические, так и психические. Не раздражайтесь по мелочам, смотрите шире, постарайтесь увидеть всю картину целиком. Откажитесь на этот период от алкоголя и никотина. И наконец-то выспитесь!

Дева

Девам нужно вспомнить о матери. Если у вас нет возможности к ней приехать и пообщаться лично, то позвоните и поговорите. Узнайте, может быть, она в чем-то нуждается, но стесняется сказать.

Весы

Весам стоит наконец-то разобрать завалы, которые у них накопились. Выкиньте старые мысли и рамки из своей головы. Избавьтесь от древнего хлама в своей квартире. Будьте смелее, и ваша жизнь круто переменится. Тем более, что для этого наступил очень хороший период.

Скорпион

Скорпионам нужно держать язык за зубами. Одно неверно сказанное слово может испортить вашу жизнь навсегда. Помните пословицу: «Слово не воробей — выскочит не поймаешь». Если не знаете, как сказать, то лучше промолчите. Помните, что молчание — золото.

Тишина , молчание. СС0

Стрелец

Стрельцы, поправьте свою покосившуюся самооценку. Оглянитесь и посмотрите, не сел или кто-то вам на шею. Сбросьте с себя паразитов и нахлебников. Это потребует от вас смелости и решительности, но на этой неделе у вас всё получится. Верьте в себя!

Козерог

У Козерогов наступил лучший момент для того, чтобы переехать на новое место жительства. Переезд может быть временным или постоянным. Но его нужно сделать. Он сулит вам новые перспективы и возможности.

Водолей

Водолеев ждут хорошие финансовые возможности на этой неделе. Главное не лениться и, затянув пояса, потрудиться, тогда награда не заставит долго ждать. Однако помните, что под лежачий камень вода не течет. Если вы проявите пассивность или малодушие, то останетесь ни с чем!

Рыбы

Рыбам на этой неделе нужно вспомнить, что у них есть друзья. Самое лучшее — собраться всем вместе и вспомнить былое. Если это не удастся, то хотя бы позвоните им и спросите, как дела. Особенно важно связаться с теми, с кем вы в ссоре.