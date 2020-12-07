Попридержите в себе Дон Жуана. Астрологический прогноз с 7 по 13 декабря

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря. Кому собирать родственников, кому — себя, а кому — на стол, мы разбирались с Андреем Асабаевым , барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Овен

Вы подвергнетесь огненной страсти, угодите в пламя эмоций. Постарайтесь сдерживать свои донжуанские замашки, иначе рискуете спугнуть партнера решительностью. Будьте внимательными и обходительными.

Телец

Спокойные, тихие и уверенные Тельцы ощутят комфорт и стабильность. Старайтесь больше бывать на природе и заниматься спортом. Набирайтесь терпения перед общением с родственниками — вам с ними еще Новый год отмечать.

Близнецы

Эрудированным и грамотным Близнецам ничего не будет стоить их убедительность. Но старайтесь не злоупотреблять этим, не используете в корыстных целях свой талант, иначе рискуете перемудрить.

Рак

Вы выступите в роли дипломата в личных отношениях внутри семьи. Будьте готовы к тому, что вам придется всех мирить. Настройте всю свою мудрость и доброту на максимальный уровень.

Лев. pixabay.com.

Лев

Львы на этой неделе будут как никогда добрыми и заботливыми — близкие вас не узнают. Но не позволяйте садиться кому-либо вам на шею. Помните, что вы царь зверей и определяете границы своего комфорта самостоятельно.

Дева

Девы будут особенно рассеянными. Соберитесь, включите внимательность и следите за тем, где оставляете телефон и сумочку. Записывайте все планы в блокнот.

Весы

На вас нахлынет вдохновение. Это неделя — хорошая возможность для рождения новых проектов. Ваша смекалка и новый взгляд на старые проблемы помогут стать эффективнее и востребованнее.

Скорпион

У Скорпионов — сложная неделя. Ожидайте сумятицу в работе, приправленную вашим внутренним личностным хаосом. Постарайтесь не поддаваться страхам, будьте открытыми и позитивными.

Конфликт. Драка. Pixabay.com

Стрелец

Вам нужно проявить великодушие и понимание. Воздержитесь от критики и осуждения независимо от того, насколько считаете себя правыми. Подумайте, что для вас важнее — быть правыми или любимыми.

Козерог

У Козерогов наступает мистическая неделя. Старайтесь обращать внимание на приметы и знаки, записывайте все, что снится, это должно стать вашим правилом. Верьте предчувствиям и интуиции.

Водолей

У вас откроется второе дыхание в отношениях с противоположным полом. Воспользуйтесь этим: пригласите любимого человека на романтический вечер, подарите ему все внимание и заботу. Прекратите ссоры, если они случились.

Рыбы

Рыбы сами удивятся своей решительности и твердости. Вы сможете сказать нет, где это будет необходимо. Но старайтесь не перегнуть палку и стать грубыми — в этом нет ничего хорошего.