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Попробуй жить. Барнаульцы рассказали, как застряли на Бали

Пара из Барнаула не может вылететь из Индонезии домой из-за вспышки коронавируса. Пока российское консульство пытается решить проблему, молодые люди не падают духом и ищут в ситуации положительные стороны.

Пляж, Бали. Отпуск.
Пляж, Бали. Отпуск.
CC0

Евгений и Ольга Горте обо всем происходящем рассказывают в Instagram. В отеле, где живут барнаульцы, осталось всего семь человек. Объяснить дальнейший план действий к ним приходил консул.

«Сказал, что на данный момент визы уже продляют в порядке очереди, что решают вопрос, чтобы отменили штраф за просрочку, так же поднимается и решается вопрос по эвакуации людей. Я очень надеюсь, что за нами вышлют спецборт, ведь по сегодняшним данным, более 800 человек не знают, как им улететь, потому что уже купили билеты и их как и у нас отменили», — рассказывает девушка.



«Попробуй жить» — этой фразой заканчивалось сообщение от правительства Индонезии, пишет россиянка.

«В предверии праздника , всех граждан уведомили о правилах в смс и письменной форме, каждому в отеле принесли письмо. <.> Я считаю для многих это прекрасная возможность побыть с своей семьей, любимыми людьми, наедине с собой, без забот и спешки.
Просто попробуй жить», — считает девушка.

Как сообщалось ранее, с 27 марта Россия полностью прекратила международное регулярное и чартерное авиасообщение. Это не касается эвакуации россиян из стран с неблагополучной эпидобстановкой.

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