Популярная телеведущая выступила против грубого обращении полиции с Настей Рыбкой

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки возмутилась тем, как задержали Настю Рыбку и ее наставника Алекса Лесли в аэропорту. Это акция устрашения, а не продуманные и подготовленные оперативные действия, считает она. Ее авторская колонка опубликована на «Эхе Москвы».

Силовики на днях жестко задержали в аэропорту Анастасию Вашукевич (псевдоним — Наста Рыбка), которая возвращалась в Россию из Таиланда. Они пытались насильно усадить ее в инвалидное кресло, а потом, выкручивая руки, вытащили из здания аэропорта.

Настя Рыбка прославилась после того, как разместила в соцсетях информацию о личной жизни крупного предпринимателя Олега Дерипаски и тогдашнего высокопоставленного чиновника Сергея Приходько. Дерипаска подал на нее и ее наставника Лесли в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить.

Задержание девушки однако вызвало возмущенную реакцию Тины Канделаки.

Тина Канделаки,

телеведущая , продюсер:

Видео с задержанием Насти Рыбки в аэропорту вызывает во мне внутренний протест. Я не знаю, кто и зачем ее задерживает, но одно я знаю наверняка: такое отношение является неприемлемым в принципе. Насилию здесь не место. Если человек нарушил закон, то его, безусловно, должны задержать. Но в данном случае возникает слишком много вопросов.

И Канделаки эти вопросы формулирует: кто выдал санкцию на этот арест? По какому обвинению и почему оно до сих под не предъявлено? Что за мужчины в штатском волочат девушку в лифт?

Тина Канделаки,

телеведущая , продюсер: