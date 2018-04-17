Тайский суд оправдал Настю Рыбку по делу о нелегальном секс-тренинге

Покинуть Таиланд организаторы скандального тренинга пока не могут. Дело в том, что суд снял только часть обвинений. "Они по-прежнему подлежат депортации в страны гражданства, однако покинуть Таиланд пока не смогут, так как в их отношении идет следствие по делу об организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы", — рассказал РИА Новости адвокат.

Напомним,13 апреля в Таиланде суд заключил под стражу скандально известных Настю Рыбку и Алекса Лесли, а также их подельников, обвиняемых в проведении нелегальных сексуальных тренингов.

Подсудимых обвиняли по трем статьям: организация преступного сообщества, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы.

Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен подал на них в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить.