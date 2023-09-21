Популярные мифы о мытье головы развеяли специалисты

Самым важны правилом эксперт назвал выбор шампуня по типу кожи головы, а не волос.

Если сальные железы гиперактивно работают, кожа головы постоянно становится сальной, то волосы нужно мыть чаще. Если же сальные железы работают недостаточно хорошо, то волосы начинают сохнуть и становятся тонкими.

Люди ошибочно думают, что волосы можно "переучить" и стараются терпеть грязь до следующего мытья. Однако работает это по-другому и мыть волосы нужно по мере загрязнения.

Эксперт рекомендует скраб для кожи головы. Он полезен девушкам с разным типом кожи головы. Его частички помогают убрать грязь, пыль и себум.

Отмечается, что волосы не способны привыкать к шампуням, но менять их следует в зависимости от состояния волос.

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