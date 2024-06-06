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Жизнь

Популярный американский актер купил алтайский мед на выставке «Россия»

На выставке «Россия» актер Стивен Сигал купил алтайский мед, сообщает «Алтайпищепром».

Актер и мастер айкидо Стивен Сигал посетил выставку «Россия».

Стивен Сигал не только открыл Московский фестиваль боевых искусств на выставке, но и виртуально прогулялся по регионам России.

Во время посещения выставки Стивен Сигал заглянул и в универмаг. Там он купил алтайский и курский мед, вологодский зефир, сладости от Сарапульской кондитерской фабрики. Также актер приобрел косоворотку, изготовленную калужскими мастерами, и четки из черного обсидиана с вставками из кости мамонта, произведенные в Тамбовской области.

Кроме того, Стивен Сигал ознакомился с традиционными русскими промыслами, представленными на выставке. Он также осмотрел пространство «Вкусы России», где были представлены национальные игрушки, одежда и аксессуары от региональных производителей.

Ранее сообщалось, что на Алтае вместе с девушкой отдохнул сын Стивена Сигала.

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