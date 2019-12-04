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4 декабря 0°C

Популярный блогер приехал в алтайское село, которому помог Смолов

Блогер и бывший футболист Евгений Савин съездил в алтайское село Костин Лог, откуда опубликовал фотографию в Instagram. Подписчики поняли, что скоро будет выпуск про Федора Смолова, который помог отремонтировать сельский спортклуб.

Блогер и футболист Евгений Савин.
Блогер и футболист Евгений Савин.
https://www.instagram.com/sava9/

Подробностей своего визита блогер не сообщил. Под фото он поздравил всех с первым днем зимы.

«Потом в Барнаул про Смертина или про Ерохина с Соболевым», — просят читатели в комментариях.

Что сделал Федор Смолов?

Летом 2019 года Федор Смолов участвовал в ютуб-шоу Comment Out. Он отказался от одного из заданий и в качестве наказания перечислил 400 тыс. рублей на восстановление дома культуры в селе Костин Лог.

Соперником Смолова стала Ольга Бузова. В одном из эпизодов Смолов должен был выбрать: написать мерзкий комментарий в Instagram Дмитрия Нагиева или оплатить ремонт крыши Дома культуры.

Дом культуры в селе Костин Лог
Дом культуры в селе Костин Лог
www.instagram.com/kostin_log/

«400 тысяч, вы прикалываетесь? Хорошая, конечно, идея, но… Будет теперь Дом Культуры имени Федора Смолова, в селе. Это лучше, чем там шампанское заказывать, правильно? Лучше Дому культуры помочь. Блин, сходил на Comment out», — посмеялся в эфире спортсмен.

15 октября жители Мамонтовского района поблагодарили спонсора за то, что он помог им перекрыть крышу. После этого футболист записал обращение.

«Я очень горд и рад, что жители села решили назвать дом культуры моим именем. И, по возможности, я сам туда приеду и на все посмотрю. Всем обнимашечки», — сказал Смолов.

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