Популярный порноактер раскрыл секреты секс-индустрии

Популярный порноактер из США 52-летний Майлз Лонг (Miles Long) рассказал, как на самом деле происходят съемки фильмов для взрослых, пишет Lenta со ссылкой на Daily Mail.

Майлз Лонг, снимавшийся в порно более 20 лет, раскрыл несколько секретов, которые редко предают огласке. Так, он сообщил, что на некоторых съемках за кадром присутствуют женщины, которые помогают порноактерам поддерживать эрекцию.

По его словам, некоторым порноактерам для этих целей делают специальные уколы в пенис: «Мне никогда не приходилось принимать лекарства, которые помогают с эрекцией, но я слышал ужасные истории о том, как мужчина делал укол и испытывал длительную эрекцию, продолжавшуюся более четырех часов. Чтобы избавиться от нее, приходилось идти в больницу».

Американец также отметил, что для съемок актеров стараются подбирать таким образом, чтобы они действительно привлекали друг друга. При этом то, как одни звезды ведут себя с другими, крайне важно для их карьеры: представители отрасли регулярно обсуждают друг друга, поэтому негативные отзывы коллег могут повлиять на их будущее.

Секс. CCO

Актер рассказал, что в секс-индустрии очень распространены служебные романы, поскольку порноактерам зачастую сложно найти партнера за пределами отрасли. Мужчина заметил, что сам следует этому принципу и встречается только с порноактрисами.

Порноактер также назвал безошибочный способ вычислить помещение, в котором снимают секс-видео.

«Если вы увидите в чьей-то ванной множество коробок с детскими салфетками, но в доме нет ребенка, скорее всего, они снимают там порно», — сказал Лонг, объяснив, что это главный предмет, который каждый порноактер носит с собой на съемки.