Популярный продукт оказался очень опасен для зубов

Лимон может навредить зубам, так как лимонный сок способен разрушать эмаль. Поэтому людям со слабой эмалью лучше употреблять лимон с чаем или разбавлять его водой, а после еды рекомендуется почистить зубы или прополоскать рот, указывает «Росбалт».

Опасен лимон и для аллергиков. При этом может иметь место накопительный аллергический эффект — проблемы проявятся не сразу, а со временем.

Отказаться от лимонов или есть их с осторожностью следует людям с расстройствами желудочно-кишечного тракта, потому что содержащиеся в этих цитрусовых вещества могут вызвать изжогу, спазмы и боли. Категорически нельзя употреблять лимон при язвах.

Ранее об опасности полезных продуктов рассказала врач. В список опасной пищи попал йогурт, который рекламируют как продукт, улучшающий пищеварение. Ведь зачастую в этом продукте много консервантов и красителей, которые вредят здоровью.

Каши также следует есть с осторожностью. Овсянка, которую советуют во время диет, содержит хитиновую кислоту, вымывающую из организма кальций и железо.