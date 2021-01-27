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27 января
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Жизнь

Популярный продукт оказался очень опасен для зубов

В некоторых случаях употребление лимонов может сильно навредить организму, предупреждают врачи, пишет Cursorinfo.

Развлечения. Стресс. Лимон.
Развлечения. Стресс. Лимон.
СС0

Лимон может навредить зубам, так как лимонный сок способен разрушать эмаль. Поэтому людям со слабой эмалью лучше употреблять лимон с чаем или разбавлять его водой, а после еды рекомендуется почистить зубы или прополоскать рот, указывает «Росбалт».

Опасен лимон и для аллергиков. При этом может иметь место накопительный аллергический эффект — проблемы проявятся не сразу, а со временем.

Отказаться от лимонов или есть их с осторожностью следует людям с расстройствами желудочно-кишечного тракта, потому что содержащиеся в этих цитрусовых вещества могут вызвать изжогу, спазмы и боли. Категорически нельзя употреблять лимон при язвах.

Ранее об опасности полезных продуктов рассказала врач. В список опасной пищи попал йогурт, который рекламируют как продукт, улучшающий пищеварение. Ведь зачастую в этом продукте много консервантов и красителей, которые вредят здоровью.

Каши также следует есть с осторожностью. Овсянка, которую советуют во время диет, содержит хитиновую кислоту, вымывающую из организма кальций и железо.

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