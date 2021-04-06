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Жизнь

Популярное питейное заведение XVIII века обнаружили археологи в Сибири

Археологи провели раскопки на месте строительства пешеходного моста в Красноярске и обнаружили популярное питейное заведение XVIII века.

Клад. Сундук. Монеты.
Клад. Сундук. Монеты.
СС0.

Они нашли остатки деревянных построек с завалами кирпичных печей, фрагменты стеклянных штофов из-под водки, медяки — объекты времен палеолита и казачьего острога, сообщает Gornovosti.ru.

Также в «древнем баре» найден китайский фарфор.

Площадь объекта изучения составляет 24 гектара. Археологи уже обработали слой XVIII века. Питейное заведение, судя по найденным монетам разных веков, существовало со времен Екатерины II до начала ХХ века, пишет Тайга.инфо.

Ранее в Сибири откопали останки высокопоставленного чиновника XIX века из «тогдашнего Минтранса».

Мужчина был погребен в суконном форменном мундире чиновника восьмого класса Табеля о рангах 1722 года — чин коллежского асессора, который давал право на потомственное дворянство.

На мундире имеются серебряные пуговицы с вензелями императоров Александра I и Николая I. Скорее всего, коллежский асессор умер во время правления последнего (1825−1855 годы).

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