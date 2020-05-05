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Жизнь

Популярность акции «Бессмертный полк онлайн» на Алтае составила 108%

За первую неделю с начала регистрации в виртуальном шествии «Бессмертный полк онлайн» в России заявлено более 600 тыс. анкет, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Участники шествия "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2015 год.
Участники шествия "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2015 год.
Денис Жилин

По данным организаторов мероприятия, акция привлекает большое внимание: по данным на 4 мая общероссийский показатель ее популярности равен 106%.

«Этот показатель для Алтайского края — 108%", — подчеркнули в правительстве региона.

Стоит отметить, что теперь официально принять участие в виртуальном шествии могут те, у кого не сохранилось фотографий ветеранов — при подаче заявки это поле можно оставить пустым.

Кроме того, уже не нужно указывать степень родства с героем, данные которого публикуются, а даты рождения и смерти стали необязательными для заполнения.

Ранее altapress.ru рассказал, как принять участие в акции и что для этого нужно сделать.

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