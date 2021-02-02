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Жизнь

Популяция шелкопряда на Алтае впала в депрессию

Популяция непарного шелкопряда на всей обследованной в Республике Алтай территории находится в состоянии депрессии. К такому выводу пришли специалисты Центра защиты леса Алтайского края, сообщили «Новости Горного Алтая».

Грустная гусеница.
Грустная гусеница.
соцсети.

Выборочные наземные наблюдения за вредителем ведутся на Алтае на 15 постоянных маршрутах и оказалось, что на всех территориях очаги затухли.

Это могло случиться из-за неблагоприятных погодно-климатических условий, считают эксперты.

Поэтому в 2021 году мероприятий по локализации и ликвидации непарного шелкопряда в лесах республики проводить не будут.

Нашествие шелкопряда

В 2018 году жителей Алтайского края напугало нашествие шелкопрядов. О «мерзких бабочках», облепивших окрестные столбы, сообщали жители Солонешенского района и сел, располагающихся вдоль Чуйского тракта.

Также их замечали и в центре Барнаула.

Дело в том, что непарный шелкопряд мигрирует с Алтая, численность вредителя обычно растет в августе. Очаги размножения шелкопряда находятся в Горном Алтае уже около 10 лет.

Сами бабочки безвредны, но они откладывают яйца, из которых вылупятся гусеницы, способные полностью уничтожить молодые деревья и существенно объесть взрослые.

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