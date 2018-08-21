«Весь двор усыпан»: жителей Алтайского края пугает нашествие шелкопрядов

Читатели altapress.ru продолжают присылать фото непарных шелкопрядов, которые мигрируют в Алтайский край. Жительница Павловска Татьяна Паламарчук сообщила, что с утра весь ее двор оказался усыпан бабочками.

«Вот такое не особо приятное утро было сегодня. Эти „твари“ облепили все вокруг: дом, заборы, окна и столбы, просто жуть. И как с этим бороться?», — спросила читательница.

Ранее читатели altapress.ru заметили этих вредителей леса в центре Барнаула. Как сообщил ведущий специалист отдела охраны и защиты лесов Минприроды Алтайского Максим Бурмистров, сейчас непарный шелкопряд мигрирует, его численность растет. Это всегда происходит в августе. Очаги размножения шелкопряда находятся в Горном Алтае уже около 10 лет.

Сами бабочки безвредны. Но они откладывают яйца, из которых вылупятся гусеницы. Они способны полностью уничтожить молодые деревья и существенно объесть взрослые.

Травить бабочек бессмысленно. Тем, кто заметил их у себя на участке, следует быть начеку весной. Когда появятся гусеницы, нужно будет обработать деревья биопрепаратами либо инсектицидными средствами, обмазать низ стволов известью. Можно соскабливать гусениц вручную и уничтожать. Также стоит соорудить на участке кормушки, чтобы привлечь птиц, которые помогут уничтожить личинок.

По состоянию на начало 2018 года площадь очагов вредных организмов в Алтайском крае составляет 12 800 гектаров.

В 2016 году в Алтайском крае и Республике Алтай уже было нашествие Сибирского шелкопряда.