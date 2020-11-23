Пора бы отдохнуть. Астрологический прогноз с 23 по 29 ноября

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября. Кому наслаждаться успехами, кому искать в себе уверенность, а кому — вдохновение, мы разбирались с Андреем Асабаевым , барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Овен

Рассчитывайте на исполнение всех ваших желаний к концу недели. И бойтесь их! В противном случае вы получите лишнюю головную боль. Следите за тем, чтобы ваши желания не выходили боком ни вам, ни окружающим.

Телец

Вам будет сопутствовать успех в бизнесе. Подняться по карьерной лестнице? Да прыжком на одной ноге. Получить новую должность? Да плюнуть и растереть. У вас все получится, будьте спокойны.

Близнецы

В ваших делах наступает затишье. Значит, пора отдохнуть. Если не хотите отправляться в путешествие, то посетите родных. Проявите на этой неделе к людям внимание, и они вас отблагодарят.

Рак

Раков будет сложно чем-то удивить — настолько хорошо сработает их интуиция. Самое время для изучения эзотерики. Пособия по нумерологии и хиромантии уже ждут вас!

Гадание на картах Таро. Фото предоставлено ООО «Фикси»

Лев

Ждите сюрпризов от своих любимых. А приятными они будут или неприятными — зависит уже от вас. Изменить ситуацию в лучшую сторону можно, если вы пойдете навстречу своему родному человеку и будете к нему прислушиваться.

Дева

Вам необходимо проявить деликатность и человеколюбие, иначе конфликтов и ссор не избежать. Будьте терпимы, откажитесь от критики и осуждения, не спорьте. Помните, что все имеют право на свое мнение.

Весы

Вас ожидает романтическое знакомство! Не упустите свой шанс. Если же у вас уже есть половинка, окажите ей знак внимания, она в этом нуждается. А если вы сами испытываете нехватку романтики, то честно поделитесь своими переживаниями. Не бойтесь быть непонятыми.

Скорпион

Эта неделя станет шансом ощутить все наслаждение жизнью. Остановитесь, влюбитесь в этот мир. Осознайте, что счастье не зарабатывают — достаточно просто вслушаться в красоту мира.

Карьера. Бизнес. СС0

Стрелец

Стрельцы будут особенно активными, их накроет волна творческого вдохновения. Не упустите ни капли, постарайтесь сделать так, чтобы ваши устремления заметили другие. Поверьте, вы удивитесь их реакции.

Козерог

Вам пора прекращать столько времени проводить на работе — не бегите от реальности. На этой неделе посвятите себя родным, постарайтесь быть мягкими с ними.

Водолей

Водолеи смогут оценить свою ценность и важность, поднять самооценку. Поразмышляйте — и почувствуете, чем вам действительно хочется заниматься и куда расти. На этой неделе не слушайте советов.

Рыбы

Путешествуйте больше. И не важно куда, в соседний магазин или страну. Главное — выйти из зоны комфорта и расширить кругозор.