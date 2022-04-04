4 апреля
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Жизнь

Пора расслабиться. Астрологический прогноз на 4−10 апреля

Altapress.ru представляет гороскоп на неделе с 4 по 10 апреля. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной, барнаульского астропсихолога и преподавателя ведической астрологии.

Астрологический прогноз. Астрология.
Астрологический прогноз. Астрология.
altepress.ru.

Лучшее, что можно сделать на этой неделе — хорошенько расслабиться, восстановиться и поправить здоровье. Прислушайтесь к своим желаниям. Сделайте для себя что-то приятное.

Астрологический прогноз. Овен.
Астрологический прогноз. Овен.

Овен

Овны на неделе сосредоточатся на заработках. И смогут реализовать задуманное. Уделите время не только деловым задачам, но и приятным желаниям. Проверьте зрение.

Астрологический прогноз. Телец.
Астрологический прогноз. Телец.

Телец

Тельцы будут популярны и желанны на работе. Возможен служебный роман. Наряжайтесь, блистайте. Дайте себе возможность отдохнуть и получить удовольствие. Лечите колени.

Астрологический прогноз. Близнецы.
Астрологический прогноз. Близнецы.

Близнецы

Близнецам лучше максимально отказаться от размышлений, особенно о работе. И заняться йогой, медитацией. Побудьте в тишине, выспитесь, посетите святые места. Вы сможете осознать что-то очень важное о себе.

Астрологический прогноз. Рак.
Астрологический прогноз. Рак.

Рак

Раки будут соблазнительны и сексуальны. Позвольте себе то, о чем давно мечтали. Также пройдите обследование мочеполовой системы. Не переживайте о расходах: денег придет столько, сколько вам нужно.

Астрологический прогноз. Лев.
Астрологический прогноз. Лев.

Лев

Львы смогут очаровать партнера и получить предложение руки и сердца. Главное на этой неделе — не заводите разговоров о деньгах. Не допрашивайте партнера о его доходах. С коллегами тоже удастся договориться.

Астрологический прогноз. Дева.
Астрологический прогноз. Дева.

Дева

Девы сведут себя с ума, если продолжат переживать о расходах и заработках. Удача будет на вашей стороне, если откажитесь от этого. Займитесь оздоровлением ЖКТ и женского здоровья.

Астрологический прогноз. Весы.
Астрологический прогноз. Весы.

Весы

Игривое настроение вернется. Весы смогут почувствовать вкус жизни, романтики, флирта. Можете сыграть и в лотерею. Не спорьте со старшими. Оздоравливайте выделительную систему.

Астрологический прогноз. Скорпион.
Астрологический прогноз. Скорпион.

Скорпион

Скорпионы смогут насладиться отношениями, почувствовать себя счастливыми дома. Не перенапрягайтесь на работе. Не стоит проламывать стены, прикладывать чрезмерные усилия — на этой неделе точно. Решайте вопросы с авто.

Астрологический прогноз. Стрелец.
Астрологический прогноз. Стрелец.

Стрелец

Стрельцам стоит заняться рукоделием, писательством. Оставьте пока попытки договориться с партнерами. Творчески подходите к решению рабочих вопросов. Лечите руки.

Астрологический прогноз. Козерог.
Астрологический прогноз. Козерог.

Козерог

Козерогам стоит взять паузу и уйти в мини-отпуск. Доходы вы от этого не потеряете, а только умножите. Постарайтесь переключиться с желания заработать огромные деньги на романтику, приятное времяпрепровождение.

Астрологический прогноз. Водолей.
Астрологический прогноз. Водолей.

Водолей

Водолеям нужно заняться собой, своим счастьем, домом, уютом. Оздоравливайтесь. Оставьте размышления о начинаниях на работе. Не требуйте от партнера ублажать вас. Устройте себе свидание с самими собой.

Астрологический прогноз. Рыбы.
Астрологический прогноз. Рыбы.

Рыбы

Рыбам важно хорошенько отдохнуть и восстановиться. Не выясняйте отношений. Займитесь творчеством в уединении. Украсьте спальню. Купите себе красивое постельное белье.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, преподаватель ведической астрологии, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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