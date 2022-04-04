Пора расслабиться. Астрологический прогноз на 4−10 апреля

Лучшее, что можно сделать на этой неделе — хорошенько расслабиться, восстановиться и поправить здоровье. Прислушайтесь к своим желаниям. Сделайте для себя что-то приятное.
Овен
Овны на неделе сосредоточатся на заработках. И смогут реализовать задуманное. Уделите время не только деловым задачам, но и приятным желаниям. Проверьте зрение.
Телец
Тельцы будут популярны и желанны на работе. Возможен служебный роман. Наряжайтесь, блистайте. Дайте себе возможность отдохнуть и получить удовольствие. Лечите колени.
Близнецы
Близнецам лучше максимально отказаться от размышлений, особенно о работе. И заняться йогой, медитацией. Побудьте в тишине, выспитесь, посетите святые места. Вы сможете осознать что-то очень важное о себе.
Рак
Раки будут соблазнительны и сексуальны. Позвольте себе то, о чем давно мечтали. Также пройдите обследование мочеполовой системы. Не переживайте о расходах: денег придет столько, сколько вам нужно.
Лев
Львы смогут очаровать партнера и получить предложение руки и сердца. Главное на этой неделе — не заводите разговоров о деньгах. Не допрашивайте партнера о его доходах. С коллегами тоже удастся договориться.
Дева
Девы сведут себя с ума, если продолжат переживать о расходах и заработках. Удача будет на вашей стороне, если откажитесь от этого. Займитесь оздоровлением ЖКТ и женского здоровья.
Весы
Игривое настроение вернется. Весы смогут почувствовать вкус жизни, романтики, флирта. Можете сыграть и в лотерею. Не спорьте со старшими. Оздоравливайте выделительную систему.
Скорпион
Скорпионы смогут насладиться отношениями, почувствовать себя счастливыми дома. Не перенапрягайтесь на работе. Не стоит проламывать стены, прикладывать чрезмерные усилия — на этой неделе точно. Решайте вопросы с авто.
Стрелец
Стрельцам стоит заняться рукоделием, писательством. Оставьте пока попытки договориться с партнерами. Творчески подходите к решению рабочих вопросов. Лечите руки.
Козерог
Козерогам стоит взять паузу и уйти в мини-отпуск. Доходы вы от этого не потеряете, а только умножите. Постарайтесь переключиться с желания заработать огромные деньги на романтику, приятное времяпрепровождение.
Водолей
Водолеям нужно заняться собой, своим счастьем, домом, уютом. Оздоравливайтесь. Оставьте размышления о начинаниях на работе. Не требуйте от партнера ублажать вас. Устройте себе свидание с самими собой.
Рыбы
Рыбам важно хорошенько отдохнуть и восстановиться. Не выясняйте отношений. Займитесь творчеством в уединении. Украсьте спальню. Купите себе красивое постельное белье.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, преподаватель ведической астрологии, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.