Пора расслабиться. Астрологический прогноз на 4−10 апреля

Altapress.ru представляет гороскоп на неделе с 4 по 10 апреля. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной , барнаульского астропсихолога и преподавателя ведической астрологии.

Лучшее, что можно сделать на этой неделе — хорошенько расслабиться, восстановиться и поправить здоровье. Прислушайтесь к своим желаниям. Сделайте для себя что-то приятное.

Астрологический прогноз. Овен. Овен Овны на неделе сосредоточатся на заработках. И смогут реализовать задуманное. Уделите время не только деловым задачам, но и приятным желаниям. Проверьте зрение.

Астрологический прогноз. Телец. Телец Тельцы будут популярны и желанны на работе. Возможен служебный роман. Наряжайтесь, блистайте. Дайте себе возможность отдохнуть и получить удовольствие. Лечите колени.

Астрологический прогноз. Близнецы. Близнецы Близнецам лучше максимально отказаться от размышлений, особенно о работе. И заняться йогой, медитацией. Побудьте в тишине, выспитесь, посетите святые места. Вы сможете осознать что-то очень важное о себе.

Астрологический прогноз. Рак. Рак Раки будут соблазнительны и сексуальны. Позвольте себе то, о чем давно мечтали. Также пройдите обследование мочеполовой системы. Не переживайте о расходах: денег придет столько, сколько вам нужно.

Астрологический прогноз. Лев. Лев Львы смогут очаровать партнера и получить предложение руки и сердца. Главное на этой неделе — не заводите разговоров о деньгах. Не допрашивайте партнера о его доходах. С коллегами тоже удастся договориться.

Астрологический прогноз. Дева. Дева Девы сведут себя с ума, если продолжат переживать о расходах и заработках. Удача будет на вашей стороне, если откажитесь от этого. Займитесь оздоровлением ЖКТ и женского здоровья.

Астрологический прогноз. Весы. Весы Игривое настроение вернется. Весы смогут почувствовать вкус жизни, романтики, флирта. Можете сыграть и в лотерею. Не спорьте со старшими. Оздоравливайте выделительную систему.

Астрологический прогноз. Скорпион. Скорпион Скорпионы смогут насладиться отношениями, почувствовать себя счастливыми дома. Не перенапрягайтесь на работе. Не стоит проламывать стены, прикладывать чрезмерные усилия — на этой неделе точно. Решайте вопросы с авто.

Астрологический прогноз. Стрелец. Стрелец Стрельцам стоит заняться рукоделием, писательством. Оставьте пока попытки договориться с партнерами. Творчески подходите к решению рабочих вопросов. Лечите руки.

Астрологический прогноз. Козерог. Козерог Козерогам стоит взять паузу и уйти в мини-отпуск. Доходы вы от этого не потеряете, а только умножите. Постарайтесь переключиться с желания заработать огромные деньги на романтику, приятное времяпрепровождение.

Астрологический прогноз. Водолей. Водолей Водолеям нужно заняться собой, своим счастьем, домом, уютом. Оздоравливайтесь. Оставьте размышления о начинаниях на работе. Не требуйте от партнера ублажать вас. Устройте себе свидание с самими собой.

Астрологический прогноз. Рыбы. Рыбы Рыбам важно хорошенько отдохнуть и восстановиться. Не выясняйте отношений. Займитесь творчеством в уединении. Украсьте спальню. Купите себе красивое постельное белье.