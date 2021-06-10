Порывистый ветер, грозы и дожди. Какая погода будет в Алтайском крае 10 июня

«Местами в предгорьях небольшие дожди, грозы», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры составят +18…+23 градуса. Ветер северный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.
В Барнауле преимущественно без осадков. Температура воздуха в краевой столице +18…+20 градусов. Ветер северный, 4−9 метров в секунду.
В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.
Ранее стало известно, какая погода будет в Алтайском крае в июне.