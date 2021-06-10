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Жизнь

Порывистый ветер, грозы и дожди. Какая погода будет в Алтайском крае 10 июня

Синоптики прогнозируют в Алтайском крае в четверг, 10 июня, осадки и порывистый ветер. Однако такая погода будет не везде.

Дождь, лето. Погода.
Дождь, лето. Погода.
СС0

«Местами в предгорьях небольшие дожди, грозы», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры составят +18…+23 градуса. Ветер северный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков. Температура воздуха в краевой столице +18…+20 градусов. Ветер северный, 4−9 метров в секунду.

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

Ранее стало известно, какая погода будет в Алтайском крае в июне.

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