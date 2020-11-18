Порноактриса-неудачница лишилась 1 млн рублей в погоне за карьерой в Сибири

Житель Кемеровской области на миллион рублей развел девушку из другого региона, пообещав ей карьеру порноактрисы, сообщает региональное МВД.

С жалобой на 32-летнего кемеровчанина в полицию обратилась 24-летняя жительница Ижевска. Она поведала, что у нее похитили около 1 млн рублей.

Выяснилось, что в мае 2019 года сибиряк опубликовал в соцсети объявление о поиске девушек для съемок порнофильмов. Ижевчанку очень заинтересовала такая работа.

«Пообещал трудоустройство и в течение полугода, гарантируя в будущем крупный заработок, обещая жениться и используя другие предлоги, убеждал собеседницу перечислять на его счет денежные средства», — рассказали в ведомстве.

К примеру, однажды актриса не ответила на звонок и тогда «работодатель» заявил, что из-за нее сорвался вылет в Кемерово на кастинг, и поэтому она должна выплатить штраф.

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Всего девушка сделала 127 денежных переводов по различным поводам, отправив «боссу» более 995 тыс. рублей.

«Деньги занимала у своего знакомого под предлогом оплаты лечения матери и брала в кредит в микрофинансовых организациях. Осознав, что трудоустройство — это лишь предлог для обмана, потерпевшая обратилась в полицию», — отметили в МВД.

«Порно-король» из Анжеро-Судженска полностью признал свою вину, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщали, что фильм с бывшей порноактрисой из Омска, сыгравшей буфетчицу, получил приз в Германии.