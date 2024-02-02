Порнозвезда вернула девственность и начала искать партнера для «первого раза»

Элен Будро заявила, что гименопластика помогла ей «обнулить» количество сексуальных партнеров в своей жизни.
Теперь девушка ищет мужчину, который лишит ее девственности. Она отметила, что хочет достойного мужчину, который не причастен к секс-индустрии. При этом она хочет провести международный конкурс, победитель которого сможет вступить с ней в близость в прямом эфире.
У Будро нет сильных требований, однако она любит, когда у мужчины «слишком много мышц».
Ранее сообщалось, что сексолог назвала неожиданные опасности секса для жизни и здоровья.
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