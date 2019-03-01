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Жизнь

Порошенко схватил мужчину за нос на встрече с избирателями

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с избирателями в Запорожье ущипнул за нос мужчину, пишут «Известия».

Петр Порошенко.
Петр Порошенко.
president.gov.ua

В сети опубликовали ролик, на кадрах которого видно, что Порошенко улыбается, хлопает мужчину по плечу, а затем хватает его за нос.

Местная журналистка Татьяна Высоцкая на своей странице в Facebook отметила, что подобное неуважительное поведение к жителям страны стало системным феноменом, сообщает РЕН ТВ.

Издание отмечает, что 28 февраля стало известно, что Порошенко снял с головы девушки шапку в Запорожье. Предположительно, он сделал это после того, как девушка задала неудобный вопрос.

Напомним, ранее юморист и политик Владимир Зеленский пообещал посадить в тюрьму одного из кандидатов в президенты Украины в случае своей победы на выборах, перефразировав предвыборный слоган Петра Порошенко.

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