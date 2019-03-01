Порошенко схватил мужчину за нос на встрече с избирателями

В сети опубликовали ролик, на кадрах которого видно, что Порошенко улыбается, хлопает мужчину по плечу, а затем хватает его за нос.
Местная журналистка Татьяна Высоцкая на своей странице в Facebook отметила, что подобное неуважительное поведение к жителям страны стало системным феноменом, сообщает РЕН ТВ.
Издание отмечает, что 28 февраля стало известно, что Порошенко снял с головы девушки шапку в Запорожье. Предположительно, он сделал это после того, как девушка задала неудобный вопрос.
Напомним, ранее юморист и политик Владимир Зеленский пообещал посадить в тюрьму одного из кандидатов в президенты Украины в случае своей победы на выборах, перефразировав предвыборный слоган Петра Порошенко.