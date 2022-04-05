«Поржи»: блогершу высмеяли в сети за «лошадиную» улыбку

Британскую блогершу Михал Маккаби пользователи сети TikTok высмеяли за сходство с лошадью из-за установленных виниров, пишет Daily Star .

Девушка опубликовала в своем аккаунте ролик, на кадрах которого показала последствия стоматологической процедуры — сняла лицо крупным планом и продемонстрировала ровный ряд зубов белого цвета.

«Я была недовольна своими зубами в течение 10 лет, так что я ни в коем случае не упущу этот тренд», — подчеркнула она.

Ролик набрал 1,4 млн просмотров, пишет Lenta.ru.

Часть зрителей высмеяли обновленную улыбку Маккаби: «Чья это лошадь?», «Целое пианино», «Поржи», — комментировали они.

Однако другие пользователи заступились за британку, отметив, что она по-прежнему обладает привлекательной внешностью.

Девушка , улыбка , зубы. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Ранее российская телеведущая Ксения Собчак заявила: «Трудно быть лошадью, когда вокруг одни бараны».