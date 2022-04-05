5 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

«Поржи»: блогершу высмеяли в сети за «лошадиную» улыбку

Британскую блогершу Михал Маккаби пользователи сети TikTok высмеяли за сходство с лошадью из-за установленных виниров, пишет Daily Star.

Лошадь "улыбается".
Лошадь "улыбается".
altzapoved.ru

Девушка опубликовала в своем аккаунте ролик, на кадрах которого показала последствия стоматологической процедуры — сняла лицо крупным планом и продемонстрировала ровный ряд зубов белого цвета.

«Я была недовольна своими зубами в течение 10 лет, так что я ни в коем случае не упущу этот тренд», — подчеркнула она.

Ролик набрал 1,4 млн просмотров, пишет Lenta.ru.

Часть зрителей высмеяли обновленную улыбку Маккаби: «Чья это лошадь?», «Целое пианино», «Поржи», — комментировали они.

Однако другие пользователи заступились за британку, отметив, что она по-прежнему обладает привлекательной внешностью.

Девушка, улыбка, зубы.
Девушка, улыбка, зубы.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Ранее российская телеведущая Ксения Собчак заявила: «Трудно быть лошадью, когда вокруг одни бараны».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость