Посадку боевых самолетов Су-34 на автомагистраль в России сняли на видео

Опубликовано видео посадки многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль.

На кадрах видна не только посадка самолетов, но и их дозаправка и последующий взлет, пишет РИА Новости.

Авиаманевры совершены в рамках специальных учений в Центральном военном округе (ЦВО).

Всего в тренировке задействовали 12 Су-34 и два Ан-26, в качестве взлетно-посадочной полосы была использована строящаяся автомагистраль Европа — Западный Китай.

Специальные учения продлятся до 30 августа, пишет bfm.ru. В них принимают участие более 30 тыс. военнослужащих, свыше семи тысяч единиц вооружения и военной техники, до 90 самолетов и вертолетов.