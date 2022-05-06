Поселок-призрак. Александр Терентьев добился, чтобы чиновники Заринского района заметили населенный пункт

Есть в Алтайском крае Заринском районе такой поселок, который местные жители между собой называют Труд или Стройплощадка № 1. Так вот люди в нем уже 20 лет не видят ни воды, ни дорог, даже номеров домов. Люди оказались брошенными, потому что в архиве затерялись важные бумажки, и теперь этого поселка как будто и нет. А здесь живут люди — больше 30 человек, 11 детей…

Со своим ТРУДным вопросом они обратились к депутату Госдумы Александру Терентьеву. Земельные участки они не сами себе нарезали, а акционерное общество «Труд» еще в 1995 году работникам предприятия предоставила (отсюда и название прикрепилось). Граждане построили жилые дома, оформили право собственности, получили прописку. Как сообщает прокуратура, которая провела проверку после депутатского запроса, предприятие планировало разработать схему застройки поселка, подключить сети электро и водоснабжения к существующим в г. Заринске. Но смонтирована была только водонапорная башня. Потом АО «Труд» обанкротилось, а Стройплощадка № 1 так и осталась без статуса населенного пункта, без воды и дорог.

Близлежащий Новозыряновский сельсовет всегда отнекивался от трудного поселка как от «чужого», за что получил нагоняй от надзорных органов в виде представления на главу администрации сельсовета. «Самоустранение администрации Новозыряновского сельсовета от решения указанных вопросов в отношении граждан, проживающих на территории Стройплощадки № 1, повлекло нарушение их прав», — говорится в ответе прокуратуры. Вопрос поставлен на контроль главы Заринского района. Уведомила прокуратура о наличии такого бесхозного поселка и Правительство Алтайского края.