6 мая
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Жизнь

Поселок-призрак. Александр Терентьев добился, чтобы чиновники Заринского района заметили населенный пункт

Есть в Алтайском крае Заринском районе такой поселок, который местные жители между собой называют Труд или Стройплощадка № 1. Так вот люди в нем уже 20 лет не видят ни воды, ни дорог, даже номеров домов. Люди оказались брошенными, потому что в архиве затерялись важные бумажки, и теперь этого поселка как будто и нет. А здесь живут люди — больше 30 человек, 11 детей…

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Фото Дмитрия Лямзина

Со своим ТРУДным вопросом они обратились к депутату Госдумы Александру Терентьеву. Земельные участки они не сами себе нарезали, а акционерное общество «Труд» еще в 1995 году работникам предприятия предоставила (отсюда и название прикрепилось). Граждане построили жилые дома, оформили право собственности, получили прописку. Как сообщает прокуратура, которая провела проверку после депутатского запроса, предприятие планировало разработать схему застройки поселка, подключить сети электро и водоснабжения к существующим в г. Заринске. Но смонтирована была только водонапорная башня. Потом АО «Труд» обанкротилось, а Стройплощадка № 1 так и осталась без статуса населенного пункта, без воды и дорог.

Близлежащий Новозыряновский сельсовет всегда отнекивался от трудного поселка как от «чужого», за что получил нагоняй от надзорных органов в виде представления на главу администрации сельсовета. «Самоустранение администрации Новозыряновского сельсовета от решения указанных вопросов в отношении граждан, проживающих на территории Стройплощадки № 1, повлекло нарушение их прав», — говорится в ответе прокуратуры. Вопрос поставлен на контроль главы Заринского района. Уведомила прокуратура о наличии такого бесхозного поселка и Правительство Алтайского края.

«Вопиющая ситуация. Нарочно такую не придумаешь. За всю историю работы моей Общественной приемной в регионе, такое впервые, — возмущен Александр Терентьев. — Десятки лет живут люди, а власти не могут определиться, чья земля. И ведь речь идет не об одном доме, а о целом поселке! Люди не футбольный мяч, их нельзя отпинывать от одной двери к другой. Обязанность чиновников была решить этот вопрос еще несколько лет назад! Уверен, что допустившие или упустившие, или нежелающие выполнять свои прямые обязанности чиновники, должны нести за это наказание».

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