Послали на смерть. На Алтае будут судить начальников кооператива, где снегом убило четырех работников

В Алтайском крае перед судом предстанут председатель и главный инженер сельскохозяйственного кооператива «СПК имени Фрунзе», сообщает региональный СК.

Напомним, трагедия произошла утром 8 февраля в Заринском районе. Восемь работников очищали от снега крышу зернохранилища — из-за схода «лавины» четверо погибли, двое получили травмы.

21 июня СК сообщил о завершении расследования дела в отношении председателя и главного инженера — их обвинили в «нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть двух или более лиц».

«На председателя и главного инженера были возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда при проведении производственных работ. Обвиняемые дали устное указание работникам предприятия на выполнение работ по очистке крыши здания зерносклада от снега. В нарушение нормативных требований работ на высоте, они не обеспечили соответствующих условий труда своим работникам», — рассказали в ведомстве.

В СК также подчеркнули, что обвиняемые знали о том, что работников заставили выполнять работу, которая не входит в их обязанности.

Более того, погибшие и пострадавшие «не имели соответствующей квалификации и не прошли требуемого обучения и инструктажа».

После трагедии губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал происшествие «серьезным резонансом» и поручил напомнить предприятиям про безопасность.