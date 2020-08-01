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Жизнь

Все ради безопасности: «Брют» не будет работать ночью после смертельной драки на Старом Базаре

Директор сети InVino Татьяна Сапонова пояснила, почему изменился график летнего бара.

"Старый базар" в Барнауле.
"Старый базар" в Барнауле.
Анна Зайкова.

Драка, в ходе которой был убит 40-летний барнаулец Павел Рохлов, случилась ночью 27 июля. Трагические события произошли на территории Старого базара невдалеке от летнего бара «Брют». И хотя участники инцидента не были гостями заведения, его сотрудники среагировали быстро — вызвали наряд полиции и пытались оказать первую помощь.

Татьяна Сапонова, директор сети InVino:

В связи с произошедшими событиями режим работы бара сокращен до 24 часов, администрацией рынка выставлен пост охраны, данная территория также будет патрулироваться сотрудниками полиции. Все требования санитарно-эпидемиологических норм и «закона о тишине» InVino соблюдает и делает все, чтобы гости нашего бара чувствовали себя в безопасности и могли культурно провести досуг.

Напомним, что драка произошла между несколькими жителями Барнаула. Павел Рохлов хотел разнять драку, когда один из участников потасовки сзади ударил его в голову. В результате 40-летний мужчина получил травмы не совместимые с жизнью. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

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