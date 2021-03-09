После фотосессии таракана в выпечке алтайский магазин проведет дезинсекцию

Фотографии опубликовали в группе «Инцидент Бийск».
Представитель сети ответил, что «информацию перенаправили ответственному лицу», и «в ближайшее время будет проведена дезинсекция».
Также с подобными сообщениями обратились еще несколько человек, но большинство комментаторов стали придумывать ироничные шутки по поводу наличия таракана в хлебном отделе:
«Это стажер-консультант, отстаньте», «Халявный белок», «Все замотано пленкой — таракану не заползти, ну, а если он попал при готовке, значит продукт будет немного сытнее», «Пришел таракан бутер купить, че пристали-то».
Ранее бийчане уже сталкивались с подозрительным хлебом из «Аникса» — в булке была губка для мытья посуды.