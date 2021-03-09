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Жизнь

После фотосессии таракана в выпечке алтайский магазин проведет дезинсекцию

Жители Бийска пожаловались на магазин «Аникс» и попросили огласки в соцсетях. На полках с хлебобулочными изделиями посетитель увидел жирного таракана.

Таракан в магазине.
Таракан в магазине.
Инцидент Бийск.

Фотографии опубликовали в группе «Инцидент Бийск».

Таракан в магазине.
Таракан в магазине.
Инцидент Бийск.

Представитель сети ответил, что «информацию перенаправили ответственному лицу», и «в ближайшее время будет проведена дезинсекция».

Также с подобными сообщениями обратились еще несколько человек, но большинство комментаторов стали придумывать ироничные шутки по поводу наличия таракана в хлебном отделе:

«Это стажер-консультант, отстаньте», «Халявный белок», «Все замотано пленкой — таракану не заползти, ну, а если он попал при готовке, значит продукт будет немного сытнее», «Пришел таракан бутер купить, че пристали-то».

Ранее бийчане уже сталкивались с подозрительным хлебом из «Аникса» — в булке была губка для мытья посуды.

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