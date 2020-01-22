После гибели новосибирца в Шерегеше появятся медики и специальный аппарат

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в эфире на радио «Маяк» рассказал, что на горнолыжном курорте Шерегеш после смертельного несчастного случая появится хирург-травматолог, сообщает « ВашГород.ру ».

Напомним, 35-летний Андрей Емельяненко 11 января упал на собственную лыжу. Он набрал большую скорость, замешкался на повороте и на развилке свернул на более крутой участок.

Спасатели доставили пострадавшего вниз к машине скорой помощи, в больнице провели операцию, однако к вечеру мужчина скончался. На странице курорта в соцсетях отметили, что только спуск занимает 20−24 минуты. Плюс еще дорога до больницы.

Этот инцидент поднял вопрос о нехватке и даже отсутствии врачей в курортный сезон на известной всей России горнолыжной площадке.

«Совсем недавно мы обсуждали эту ситуацию. На горе в Шерегеше нет постоянного хирурга-травматолога. Я считаю, что хирург-травматолог в курортный сезон должен находится обязательно. Поэтому мы решаем вопрос о привлечении специалиста, который бы там работал в период всего сезона без выходных в тот участок времени, когда работают все подъемники», — отметил Цивилев.

Новый рентген аппарат. Барнаульская городская больница № 11. zdravalt.ru.

Кроме того, как пообещал Цивилев, заменят старый рентгеновский аппарат в больнице Шерегеша.

«Приняли решение о приобретении мобильного рентгеновского аппарата, чтобы на месте можно было делать снимок и принимать дальнейшие решения. Поэтому будет у нас там и хирург-травматолог, и мобильный рентгеновский аппарат», — подчеркнул глава региона.

По его словам, статус Шерегеша «как безопасного и комфортного курорта поднимаем и все для этого делаем».

Что касается дополнительных врачей в поселке, то такие предложения также поступали. Уже с 2020 года медицинский персонал усилят, заверил глава Кемеровской области.