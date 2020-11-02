После кражи колес для машины житель Бийска не сможет уехать из города

Инцидент произошел в Бийске. В полицию с заявлением о пропаже колес пришел местный житель.
«Неизвестные похитили комплект летней резины, который находился на территории одного из автосервисов города», — рассказали в ведомстве.
Полицейские быстро установили личность причастного к пропаже колес — им оказался 36-летний безработный бийчанин.
Возбудили уголовное дело, мужчину отправили под подписку о невыезде.
Ранее в центре Барнаула с автомобиля сняли колеса и украли госномер, не помогла даже сигнализация.