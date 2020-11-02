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Жизнь

После кражи колес для машины житель Бийска не сможет уехать из города

В Алтайском крае поймали мужчину, подозреваемого в краже комплекта автомобильных колес, сообщает региональное МВД.

Автомобиль, колесо.
Автомобиль, колесо.
СС0

Инцидент произошел в Бийске. В полицию с заявлением о пропаже колес пришел местный житель.

«Неизвестные похитили комплект летней резины, который находился на территории одного из автосервисов города», — рассказали в ведомстве.

Полицейские быстро установили личность причастного к пропаже колес — им оказался 36-летний безработный бийчанин.

Возбудили уголовное дело, мужчину отправили под подписку о невыезде.

Ранее в центре Барнаула с автомобиля сняли колеса и украли госномер, не помогла даже сигнализация.

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