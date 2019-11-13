После мощного снегопада Сибирь окажется в зоне аномального холода

Арктический антициклон принесет аномально холодную погоду в Сибирь и на Урал, сообщила завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября.

В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель. На юге Алтайского края ветер почти штормовой. На севере Республики Алтай сильный снег, пишет «РГ».

От Омска до предгорий Алтая ночью местами температура будет понижаться до минус 30 градусов и ниже. Днем минус 8−15 градусов.

На востоке Сибири — в Иркутской области — по ночам до минус 40 градусов, днем минус 9−14 градусов.

Ранее сообщалось, что волна холода из Сибири добралась до США, более 200 млн американцев под угрозой морозов.

На Урале ночью местами до минус 25 и днем минус 8−13 градусов.