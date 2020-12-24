На строительной площадке «Барнраулкапстроя» оставлены горы мусора, который разлетается по округе. Речь идет о ЖК «Парковый», который девелопер возводит на ул. Парковая, 71.

Тревогу забили члены Алтайского краевого совета по защите лесов. На днях появился пост, где автор рассказал о том, как строительный мусор буквально расползается по окружающей территории недалеко от Телецентра.

«Все-таки не перестаешь поражаться безалаберности и безответственности — „после нас хоть трава не расти“ — многих современных жителей нашей страны, и застройщиков в том числе», — говорится в тексте поста.

К нему прилагаются несколько фотографий, где видно, как мусор буквально захватывает микрорайон. Так, ярко-оранжевые упаковки утеплителя псевдопраздничными гирляндами повисли на деревьях.

Строительный мусор разлетается по району Горы , в котором возводится жилой комплекс «Парковый». «Алтайский краевой совет по защите лесов».

Напомним, жилой комплекс «Парковый», состоящий из пяти восьмиэтажных блок-секций возводится в престижном районе, на Горе. На какое-то время работы были приостановлены. Но застройщик не намерен бросать объект и заявил, что первая блок-секция будет завершена к концу 2020 года.

Кстати, проблема стихийных мусорных свалок стоит в Барнауле довольно остро. Altapress.ru не раз об этом писал.

Многие жители и организации не заботятся о чистоте краевой столицы и оставляют после себя горы отходов, которые после них нередко убирают неравнодушные горожане.

Кадастровая палата Алтайского края провела экоакцию Кадастровая палата Алтайского края

Так, в сентябре сотрудники региональной кадастровой палаты навели порядок в березовой роще на Солнечной поляне. Уборка проводилась в рамках всероссийской экологической акции «Сохраним родной край» и всероссийского субботника «Зеленая Россия».

Во время этого «субботника» было собрано более 60 мешков мусора (общим объемом около 15 тыс. л). В основном, на несанкционированных свалках встречались бутылки, пакеты, картонные коробки, строительный мусор, старая обувь и посуда. Но были особые экземпляры: сумка с шампунем, водкой, упаковкой лекарства и компакт-диском.