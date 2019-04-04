После «недоумения» Пескова Росстат объяснил данные по уровню жизни россиян

Росстат объяснил, почему его данным об уровне жизни россиян можно доверять, и напомнил, насколько изменились условия жизни в стране за последние несколько лет.

Статистическое ведомство опубликовало итоги комплексного наблюдения условий жизни населения за 2018 год. СМИ обратили внимание на информацию о том, что треть российских семей не имеют денег на приобретение обуви по сезону: 35,4% указали на то, что не имеют возможности «покупать каждому члену семьи две пары удобной и подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон)», пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не понимает, откуда у Росстата такие данные.

«Комплексное наблюдение условий жизни населения является одним из самых репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований в РФ. Его методика создавалась совместно с лучшими экспертами страны и в сотрудничестве с Высшей школой экономики», — говорится в сообщении Росстата.

В исследовании было опрошено 60 тысяч домохозяйств.

Как было раньше и как сейчас

В сообщении подчеркивается, что для корректной интерпретации эти данные надо сравнивать с данными аналогичных исследований предшествующих лет.

В частности, согласно исследованию, по сравнению с 2016 годом количество домохозяйств, способных ежегодно покупать удобную обувь по сезону, выросло с 50,3% до 63,8%.

Число домохозяйств, имеющих возможность приглашать гостей на семейное торжество увеличилось с 70,5% до 74,2%, заменить пришедшую в негодность самую простую мебель — с 37,6% до 45,9%, а число тех, кто с большими затруднениями может «свести концы с концами», уменьшилось с 17,4% до 14,6%.

«По целому ряду других важнейших показателей, характеризующих уровень и качество жизни, включая возможность оплачивать жизненно важные лекарства, покупать одежду по мере износа, употреблять фрукты в любое время года и так далее ситуация также улучшилась по сравнению с предыдущим раундом 2016 года», — отмечает ведомство.

Росстат проводит такие наблюдения каждые два года, следующий пятый раунд комплексного исследования будет проводиться в 2020 году.

«В опросники войдёт более трехсот вопросов, касающихся различных сторон жизни современного россиянина», — сообщает ведомство.

Мнение из Совфеда

Между тем глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя данные Росстата о том, что около трети российских семей не хватает денег на приобретение обуви, напомнил, что обувь уже исключена из потребительской корзины как отдельный товар. Сенатор также призвал не брать пример со звезд, у которых шкаф заставлен обувью.