Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 апреля 6°C

После «недоумения» Пескова Росстат объяснил данные по уровню жизни россиян

Росстат объяснил, почему его данным об уровне жизни россиян можно доверять, и напомнил, насколько изменились условия жизни в стране за последние несколько лет.

Полицейские изъяли контрафактную обувь.
Полицейские изъяли контрафактную обувь.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Статистическое ведомство опубликовало итоги комплексного наблюдения условий жизни населения за 2018 год. СМИ обратили внимание на информацию о том, что треть российских семей не имеют денег на приобретение обуви по сезону: 35,4% указали на то, что не имеют возможности «покупать каждому члену семьи две пары удобной и подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон)», пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не понимает, откуда у Росстата такие данные.

«Комплексное наблюдение условий жизни населения является одним из самых репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований в РФ. Его методика создавалась совместно с лучшими экспертами страны и в сотрудничестве с Высшей школой экономики», — говорится в сообщении Росстата.

В исследовании было опрошено 60 тысяч домохозяйств.

Как было раньше и как сейчас

В сообщении подчеркивается, что для корректной интерпретации эти данные надо сравнивать с данными аналогичных исследований предшествующих лет.

В частности, согласно исследованию, по сравнению с 2016 годом количество домохозяйств, способных ежегодно покупать удобную обувь по сезону, выросло с 50,3% до 63,8%.

Число домохозяйств, имеющих возможность приглашать гостей на семейное торжество увеличилось с 70,5% до 74,2%, заменить пришедшую в негодность самую простую мебель — с 37,6% до 45,9%, а число тех, кто с большими затруднениями может «свести концы с концами», уменьшилось с 17,4% до 14,6%.

«По целому ряду других важнейших показателей, характеризующих уровень и качество жизни, включая возможность оплачивать жизненно важные лекарства, покупать одежду по мере износа, употреблять фрукты в любое время года и так далее ситуация также улучшилась по сравнению с предыдущим раундом 2016 года», — отмечает ведомство.

Росстат проводит такие наблюдения каждые два года, следующий пятый раунд комплексного исследования будет проводиться в 2020 году.

«В опросники войдёт более трехсот вопросов, касающихся различных сторон жизни современного россиянина», — сообщает ведомство.

Мнение из Совфеда

Между тем глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя данные Росстата о том, что около трети российских семей не хватает денег на приобретение обуви, напомнил, что обувь уже исключена из потребительской корзины как отдельный товар. Сенатор также призвал не брать пример со звезд, у которых шкаф заставлен обувью.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость