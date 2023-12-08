После подводного извержения вулкана стал расти новый остров у японского побережья

Он возник из-за подводного извержения вулкана в октябре.
Спутники зафиксировали рост острова. А его вулканическая активность продолжается, указывает Газета.Ru.
Длина острова составляет порядка 100 метров.
Между тем озеро исчезло в Геленджике. Это произошло из-за стихийной свалки, а затем — резкое обмеление водоема.
Теперь озеро представляет собой ручей. Более того, рядом с бывшим озером-свалкой находятся фермерские хозяйства. Анализ проб воды показал значительное превышение опасных вредных веществ. Специалисты уверены — это может негативно сказаться на здоровье граждан, проживающих в Геленджике.
Председатель Следственного комитете РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о нарушении природоохранного законодательства