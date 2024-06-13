Не стало актрисы театра и кино Галы Самойловой. Она умерла на 46-м году жизни.

Актриса умерла в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни, указывает "Росбалт". Другие подробности не сообщаются.

Гала Самойлова была популярной актрисой, танцовщицей, хореографом.

Сыграла в более 20 киноработах. Стали широко известной и популярной после съемок в сериалах «Мажор-2», «Метод Михайлова».

Ранее умер актер из сериала "Молодежка". Юрий Ваксман ушел из жизни в возрасте 62 лет.

Был известен широкой публике по роли в сериале «Молодежка».

Также снялся в таких проектах, как: «Раневская», «Портной из Бруклина», «Точка опоры» и другие.

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