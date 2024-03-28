Умер актер из сериала "Молодежка"

Актер, режиссер и продюсер Юрий Ваксман ушел из жизни в возрасте 62 лет, сообщает "МК".

Был известен широкой публике по роли в сериале «Молодежка».

Также снялся в таких проектах, как: «Раневская», «Портной из Бруклина», «Точка опоры» и другие.

Ранее умер актер из «Моей прекрасной няни». Павел Маркин скончался в автомобиле скорой помощи в возрасте 53 лет.

Маркин снимался в сериалах «Моя прекрасная няня», «Слепой», «Интерны», «Реальные пацаны», «Склифосовский», «Крыша мира».

Всего на счету актера порядка 50 ролей.

Также сообщалось, что умер актер, озвучивавший персонажа в "Спокойной ночи, малыши!" Актер Игорь Капатов умер в возрасте 70 лет.

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