1 марта
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Жизнь

Умер актер из «Моей прекрасной няни»

Российский актер Павел Маркин умер в автомобиле скорой помощи в возрасте 53 лет.

Видеокамера.
Видеокамера.
CC0

Причина смерти не уточняется.

Похороны состоялись накануне, указывает "Коммерсантъ".

Маркин снимался в сериалах «Моя прекрасная няня», «Слепой», «Интерны», «Реальные пацаны», «Склифосовский», «Крыша мира».

Всего на счету актера порядка 50 ролей.

Ранее сообщалось, что умер актер, озвучивавший персонажа в "Спокойной ночи, малыши!"

Актер Игорь Капатов умер в возрасте 70 лет.

Причина смерти не уточняется.

Игорь Капатов пришел работать в "Спокойной ночи, малыши!" в 2003 году, почти в то же время, что и появился персонаж Мишутка. Именно его он и озвучивал, а маленьким зрителям персонаж очень полюбился.

Покинул роль актер в 2016 году, на его смену пришел Юрий Сокиркин.

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