После пресс-конференции с Путиным в Алтайском крае увековечили имя танкиста

После обращения 79-летней Валентины Ложкиной к президенту России Владимиру Путину в Алтайском крае внесли в Книгу Памяти имя танкиста, пропавшего под Москвой. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.

Пенсионерка обратилась с просьбой увековечить имя ее отца, участника Великой Отечественной войны Василия Исаева. Она почти ничего не знает о его довоенной жизни. Из рассказов матери помнит, что перед отправкой на фронт он какое-то время находился в Барнауле.

С фронта Исаев успел отправить только одно письмо: «Целую неделю не вылезали из танка. Многие мои товарищи погибли, я пока жив. А завтра снова в бой». Больше никаких известий о нем не приходило.

После войны донесением Сорокинского РВК от 20 мая 1946 года Василий Исаев был признан пропавшим без вести в январе 1942 года.

«Дочь фронтовика не согласна с этим до сих пор. Она уверена, что отец погиб в боях за Москву. На сайте ОБД „Мемориал“ размещена анкета № 4350304, в которой написано: связь с Василием Яковлевичем оборвалась именно 13 декабря 1941-го. На основании этого документа дочь обращалась в Министерство обороны РФ с просьбой присвоить отцу статус погибшего при обороне Москвы, но получила отказ из-за нехватки информации», — рассказали в «народном фронте».

С этой просьбой Валентина Ложкина обратилась и к президенту. Работая с потупившими к пресс-конференции в декабре 2020 года обращениями, активисты ОНФ в Алтайском крае совместно с представителями регионального отделения Поискового движения России смогли отчасти восстановить справедливость.

Более полная информация о судьбе Василия Исаева появилась в электронной Книге Памяти Алтайского края.

Пресс-конференция Владимира Путина с элементами прямой линии прошла 17 декабря 2020 года.