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Жизнь

После взбучки от главы региона район Алтая экстренно начал готовиться к паводку

Администрация Турочакского района Республики Алтай молниеносно отчиталась о превентивных паводковых мерах после того, как глава региона Олег Хорохордин устроил нагоняй местным властям.

Подготовка к половодью на Алтае.
Подготовка к половодью на Алтае.
instagram.com/adminturochak

В администрации перечислили меры, которые успели предпринять для того, чтобы «и без того полноводные реки» не грозили наводнением.

Так, с 31 марта по 2 апреля на реках провели (и будут проводить) «пиление, чернение льда, создали патрульные группы, пункты размещения, начали разъяснительную работу с местными жителями».

«На территории района по состоянию на 1 апреля ЧС не произошло. Метеопрогноз и прогноз ЧС доведен до руководства и служб района», — отчитались чиновники.

Такие мероприятия не в полном объеме провели в Чойском районе и вообще не приступали к ним в Турочакском, где прогнозируют наиболее тревожную ситуацию — порядка 700−800 человек могут оказаться в зоне паводка.

Глава Алтая Олег Хорохордин поручил провести служебную проверку главы Турочакского района Виктора Осипова и выяснить, почему он проигнорировал требования и поставил жизни людей под угрозу.

30 марта глава Алтая Олег Хорохордин заявил, что в Турочакском районе, где прогнозируют наиболее тревожную ситуацию, вообще не приступали к подготовке к половодью.

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