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Жизнь

После салюта на День Победы барнаульцев развезут по домам

После салюта на пл. Сахарова в 22:00 9 мая барнаульцы смогут уехать домой на общественном транспорте, сообщает мэрия города.

Трамваи. День Победы
Трамваи. День Победы
Анна Зайкова

Маршруты отправятся с трех остановок: «Технический университет», «Площадь Свободы» и «Аграрный университет».

С остановки «Технический университет» горожан отвезут автобусы №6, 20, 27, 35, 41, 53, 144, 33р, 47, 55, 57, 60 – по проспекту Ленина в сторону площади Октября, далее по своим маршрутам.

С остановки «Площадь Советов» в сторону речного вокзала пойдут маршруты №33р и 55.

С остановки «Аграрный университет» поедет трамвай №1:

  • в направлении Нового рынка – время прибытия вагонов на остановку 22:12, 22:17 и 22:25.
  • В направлении площади Свободы – время прибытия вагонов на остановку 22:15, 22:26 и 22:31. Схема движения: Красноармейский – Анатолия – Челюскинцев – Антона Петрова – кольцо Малахова и далее заход в депо №1. На остановке «Улица Анатолия» жители смогут пересесть с трамвая №1 на трамваи №5 и №7, которые проследуют без изменения движения.

Ранее стало известно, куда можно сходить в Барнауле 9 мая - полная праздничная программа.

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