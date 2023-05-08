Маршруты отправятся с трех остановок: «Технический университет», «Площадь Свободы» и «Аграрный университет».
С остановки «Технический университет» горожан отвезут автобусы №6, 20, 27, 35, 41, 53, 144, 33р, 47, 55, 57, 60 – по проспекту Ленина в сторону площади Октября, далее по своим маршрутам.
С остановки «Площадь Советов» в сторону речного вокзала пойдут маршруты №33р и 55.
С остановки «Аграрный университет» поедет трамвай №1:
- в направлении Нового рынка – время прибытия вагонов на остановку 22:12, 22:17 и 22:25.
- В направлении площади Свободы – время прибытия вагонов на остановку 22:15, 22:26 и 22:31. Схема движения: Красноармейский – Анатолия – Челюскинцев – Антона Петрова – кольцо Малахова и далее заход в депо №1. На остановке «Улица Анатолия» жители смогут пересесть с трамвая №1 на трамваи №5 и №7, которые проследуют без изменения движения.
Ранее стало известно, куда можно сходить в Барнауле 9 мая - полная праздничная программа.