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Жизнь
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После сближения таинственной Планеты X с Землей, на спутнике зафиксировали взрыв

На Луне зафиксировали взрыв. Это свидетельствует об ожесточенной войне, которая ведется инопланетянами на спутнике — уверены уфологи.

Дневной заход Луны.
Дневной заход Луны.
Фёдор Юрчихин, roscosmos.ru

После того, как Земля недавно сблизилась с таинственной планетой Нибиру, на Луне начало происходить необъяснимое. Как, в частности, взрыв.

По мнению уфологов, на Луне идет идет масштабная война, только непонятно, кто с кем воюет, пишет planet-today.ru.

«По одним данным, в битве за ресурсы Луны сошлись инопланетяне разного типа, однако по другой информации — пришельцы воюют с людьми», — отмечают уфологи.

Они уверены, что сейчас решается дальнейшая судьба Земли.

Планета-убийца

Астрономия. Планета. Космос
Астрономия. Планета. Космос
СС0

Есть не признанная наукой теория о таинственной планете Нибиру. Ее автор, Захария Ситчин — сторонник теории о том, что в прошлом Землю посещали существа внеземного происхождения.

Нибиру часто называют Планетой X или даже планетой-убийцей. Главное «оружие» Нибиру — это ее гравитационное поле. Оно вызывает тектонические катастрофы, когда Нибиру приближается к другим планетам. Возможно, лунный взрыв и есть последствие сближения таинственной планеты со спутником Земли.

Информацию скрывает ФБР

В начале сентября-2018 сотрудники ФБР эвакуировали сотрудников и закрыли солнечную обсерваторию Sunspot в штате Нью-Мексико, США. Прессе и местной полиции ничего не объяснили.

Впоследствии, правда, заявили, что меры предосторожности были вызваны якобы мощной вспышкой на солнце.

Тем не менее специалисты NASA разглядели на Луне гигантский «парящий объект». А бывший сотрудник центра исследований NASA Норман Бергрун уверен, что, к примеру, кольца Сатурна образованы кораблями пришельцев, которые используют их в качестве перевалочной станции.

Ранее правительство Великобритании начало раскрывать часть секретных данных о наблюдениях за неопознанными летающими объектами (НЛО).

Как связаться с инопланетянами

Исследователи раскрыли несколько способов общения с инопланетянами.

Для этого нужно использовать лазерные лучи, радиосигналы и высокочастотные частицы.

Выйти на связь с инопланетянами люди пробовали еще в XIX веке, решив попробовать начертить огромные рисунки в пещере Сахара, а также создать огромную шахматную доску.

Год назад, о время лунного затмения уфологами из разных стран были замечены сотни НЛО, которые, по мнению специалистов, посетили Землю. Большинство НЛО были зафиксированы в России, Канаде и США.

Формы звездолетов

НЛО над аэродромом
НЛО над аэродромом
Александра Аксенова

Летающие объекты внеземной цивилизации отличаются друг от друга и имели совершенно разные формы: сферу, куб и спирали. Во всяком случае, это утверждают очевидцы, встретившие НЛО.

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