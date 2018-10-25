После сближения таинственной Планеты X с Землей, на спутнике зафиксировали взрыв

После того, как Земля недавно сблизилась с таинственной планетой Нибиру, на Луне начало происходить необъяснимое. Как, в частности, взрыв.
По мнению уфологов, на Луне идет идет масштабная война, только непонятно, кто с кем воюет, пишет planet-today.ru.
«По одним данным, в битве за ресурсы Луны сошлись инопланетяне разного типа, однако по другой информации — пришельцы воюют с людьми», — отмечают уфологи.
Они уверены, что сейчас решается дальнейшая судьба Земли.
Планета-убийца
Есть не признанная наукой теория о таинственной планете Нибиру. Ее автор, Захария Ситчин — сторонник теории о том, что в прошлом Землю посещали существа внеземного происхождения.
Нибиру часто называют Планетой X или даже планетой-убийцей. Главное «оружие» Нибиру — это ее гравитационное поле. Оно вызывает тектонические катастрофы, когда Нибиру приближается к другим планетам. Возможно, лунный взрыв и есть последствие сближения таинственной планеты со спутником Земли.
Информацию скрывает ФБР
В начале сентября-2018 сотрудники ФБР эвакуировали сотрудников и закрыли солнечную обсерваторию Sunspot в штате Нью-Мексико, США. Прессе и местной полиции ничего не объяснили.
Впоследствии, правда, заявили, что меры предосторожности были вызваны якобы мощной вспышкой на солнце.
Тем не менее специалисты NASA разглядели на Луне гигантский «парящий объект». А бывший сотрудник центра исследований NASA Норман Бергрун уверен, что, к примеру, кольца Сатурна образованы кораблями пришельцев, которые используют их в качестве перевалочной станции.
Ранее правительство Великобритании начало раскрывать часть секретных данных о наблюдениях за неопознанными летающими объектами (НЛО).
Как связаться с инопланетянами
Исследователи раскрыли несколько способов общения с инопланетянами.
Для этого нужно использовать лазерные лучи, радиосигналы и высокочастотные частицы.
Выйти на связь с инопланетянами люди пробовали еще в XIX веке, решив попробовать начертить огромные рисунки в пещере Сахара, а также создать огромную шахматную доску.
Год назад, о время лунного затмения уфологами из разных стран были замечены сотни НЛО, которые, по мнению специалистов, посетили Землю. Большинство НЛО были зафиксированы в России, Канаде и США.
Формы звездолетов
Летающие объекты внеземной цивилизации отличаются друг от друга и имели совершенно разные формы: сферу, куб и спирали. Во всяком случае, это утверждают очевидцы, встретившие НЛО.