После суровых -34. Какая погода «обрушится» на Алтай в День святого Валентина

Суровые морозы снова установятся в Алтайском крае. Рассказываем, какой будет погода в регионе с 12 по 14 февраля.

Погода в Алтайском крае 12−14 февраля

По данным регионального Гидрометцентра, ночью 12 февраля температура в Алтайском крае опустится до −24…−29 (местами до -34) градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Но ожидаются изморозь и гололедица.

Днем градусник покажет −12…−17 (местами −6…−11) градусов. Также вероятны туман, изморозь и гололед.

Ночью 13 февраля в регионе похолодает до −23…−28 (по югу до −13…−18) градусов. На западе и в предгорьях возможны метели. Местами пройдет снег. Кроме того, сохранится гололедица.

Днем температура понизится до −6…−11 (местами до -1) градусов — со снегом и метелями.

Ночью 14 февраля температура в Алтайском крае удержится на отметке −10…−15 (местами -20) градусов, а днем — на 0…-5 (местами −6…−11) градусов.

В эти сутки местами тоже пройдет небольшой снег.

Ветер скоростью до 15 метров будет дуть с юго-запада.

Погода в Барнауле 12−14 февраля

Морозы. Зима. СС0

Ночью 12 февраля в Барнауле похолодает до −13…−15 градусов. Такой же температура будет и днем. Осадков не предвидится — господствовать будут изморозь и гололедица.

Ночью 13 февраля столбик термометра в краевой столице установится на −23…−25 градусов, а днем — на −6…−8 градусов (со снегом).

Ночью 14 февраля в Барнауле ожидается температура −10…−12 градусов (снова со снегом), а днем −3…−5 градусов. Ветер в эти сутки будет юго-западным, с порывами до 10 метров.