В алтайской «Шишковке» занимательно расскажут, как делают прогноз погоды и почему меняется климат

Всего слушателей ждут четыре лекции. Первая пройдет 5 февраля.
Расписание лекций
- 5.02 — У природы нет плохой погоды? Интересно и доступно о погоде: как формируется погода в Алтайском крае (географическое положение; солнечная радиация; циркуляция атмосферы). Основные характеристики погодного режима. Откуда берутся прогнозы погоды.
- 12.02 — Климат — просто о сложном. Как формируется климат; меняется он или нет; что произойдет с климатом в будущем? Прогнозы и модели климатических изменений на земном шаре и в Алтайском крае.
- 19.02 — Дождь — это слезы далеких звезд… Дождь, грозы, молнии, град — все об осадках и облаках. Занимательно о снеге.
- 26.02 — Где на Алтае жить хорошо? Особенности географии Алтайского края.
Начало всех лекций — в 16:00. Вход свободный, QR-коды не требуются. 14+.