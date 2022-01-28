В алтайской «Шишковке» занимательно расскажут, как делают прогноз погоды и почему меняется климат

В краевой библиотеке им. Шишкова в Барнауле стартует цикл лекций по географии — это пятый сезон проекта «Энергия знаний». Читать их будет доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем АлтГУ, кандидат географических наук Наталья Харламова.