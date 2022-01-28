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В алтайской «Шишковке» занимательно расскажут, как делают прогноз погоды и почему меняется климат

В краевой библиотеке им. Шишкова в Барнауле стартует цикл лекций по географии — это пятый сезон проекта «Энергия знаний». Читать их будет доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем АлтГУ, кандидат географических наук Наталья Харламова.

Подсолнух. Лето.
Подсолнух. Лето.
СС0

Всего слушателей ждут четыре лекции. Первая пройдет 5 февраля.

Расписание лекций

  • 5.02 — У природы нет плохой погоды? Интересно и доступно о погоде: как формируется погода в Алтайском крае (географическое положение; солнечная радиация; циркуляция атмосферы). Основные характеристики погодного режима. Откуда берутся прогнозы погоды.
  • 12.02 — Климат — просто о сложном. Как формируется климат; меняется он или нет; что произойдет с климатом в будущем? Прогнозы и модели климатических изменений на земном шаре и в Алтайском крае.
  • 19.02 — Дождь — это слезы далеких звезд… Дождь, грозы, молнии, град — все об осадках и облаках. Занимательно о снеге.
  • 26.02 — Где на Алтае жить хорошо? Особенности географии Алтайского края.

Начало всех лекций — в 16:00. Вход свободный, QR-коды не требуются. 14+.

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