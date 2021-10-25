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Фовизм, кубизм и сюрреализм: барнаульцам в «Шишковке» растолкуют все «измы» искусства

В Алтайской библиотеке им. Шишкова стартует курс лекций об искусстве. Бессменный ведущий проекта Михаил Чурилов расскажет о направлениях западноевропейского искусства.

"Герника" Пикассо
"Герника" Пикассо
СС0

Лекции эксперт будет читать раз в месяц по средам, до мая 2022 года. Всего в программе запланированы 8 встреч.

Слушатели узнают, кто и какое направление изобрел в художественном искусстве, а главное — зачем.

«Искусствовед расскажет о том, что подстегнуло русских футуристов в 1912 году предложить „бросить с парохода современности“ Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих классиков: все началось с Западной Европы. Многочисленные „измы“, безостановочно сменяя друг друга, расширили представления человека о возможностях искусства. Творцы наизобретали много такого, что потом с радостью подхватил весь мир», — рассказали в библиотеке.

Расписание лекций:

  • 27 октября — Матисс и фовизм
  • 24 ноября — Экспрессионизм
  • 15 декабря — Кубизм и Пикассо
  • 19 января — Футуризм
  • 16 февраля — Мондриан и «Де Стейл»
  • 16 марта — Дадаизм и Дюшан
  • 20 апреля — «Новая вещественность»
  • 18 мая — Сюрреализм

Вход на лекции свободный, 12+. Начало в 18:00.

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