А что, если мы все произошли от скифов? Поверить в это очень легко, посетив выставку из Ростова-на-Дону «Золото донских степей». Ведь к берегам Дона кочевники прискакали, спустившись с алтайских горных хребтов. Есть ли различия между «азиатскими» и «европейскими» скифами и какие уникальные ценности можно увидеть в привезенной издалека экспозиции — расскажет «Афиша».

Сокровища курганов

Экспонаты выставки — это «визитная карточка» Ростовского музея краеведения. Все предметы были подняты из недр донских степей — там, где до нашей эры соседствовали дикие кочевники (скифы, сарматы и меоты) и цивилизованные греки.

В частности, в Елизаветовском городище (останки древнего поселения, датируемое 6−3 веком до нашей эры в 4 км от современного Ростова-на-Дону — Прим.ред.), где располагалось полукочевое поселение, был найден целый квартал, где жили греки. С ними скифы торговали, а заодно перенимали античную культуру, моду, религию.

Цифра 544 предмета привезли в Барнаул из Ростовского областного музея краеведения.

Об этом нам говорят уникальные археологические находки. Например, скифский горит (золотая обкладка футляра для лука и стрел) со сценами из жизни древнегреческого героя Ахилла и золотая обкладка ножен скифского меча с изображением сцен битвы варваров и греков. Обе вещи были найдены в курганной группе «Пять братьев» Елизаветовского курганного могильника (вторая половина 4 века до нашей эры).

Выставка «Золото донских степей» altapress.ru

В некрополе Елизаветовского городища также нашли золотые украшения облачения скифского вождя, по котором сделали реконструкцию наряда. Жемчужиной экспозиции является реконструкция калафа — женского скифского головного убора.

Выставка «Золото донских степей» altapress.ru

Много на выставке и уникальных украшений из чистого золота — серьги, подвески, кулоны, ожерелья, колье.

Наши и ваши

Самые древние предметы выставки датируются 8−6 веком до нашей эры — в частности, конская упряжь и украшения для нее.

«Как полагают исследователи, конская упряжь принадлежала киммерийцам — это первый древнейший народ, о котором достоверно известно из античных письменных источников», — рассказала ведущий хранитель Ростовского областного музея краеведения Елена Яценко.

Выставка «Золото донских степей» altapress.ru

О происхождении же скифов в археологии давно ведутся споры. Над тем, откуда они появились, размышлял и отец истории Геродот. Кстати, именно он назвал кочевников «скифами» (этим словом эллины обозначали все кочующие народы на территории Причерноморья), сами себя они называли «саки».

Геродот придерживался версии, что кочевники пришли из глубин Азии — и, возможно, некоторые их них действительно пришли с Алтая.

«Ваши скифы жирнее, тучнее и красивее. Наши — более цивилизованные. На территории современного Крымского полуострова раньше существовало Боспорское царство, которое основали выходцы из греческих городов. Оно как раз было гигантским симбиотом кочевых племен и эллинов. И это соседство наложило большой отпечаток на обе культуры», — говорит Елена Яценко.

Выставка «Золото донских степей» altapress.ru

Поэтому не стоит удивляться, увидев на выставке «Золото донских степей» терракотовые статуэтки древнегреческих богов, расписные греческие вазы и кувшины, словно сошедшие со страниц школьного учебника истории или пластину с сюжетом амазономахии (популярный сюжет в греческом искусстве о борьбе древнегреческих героев с амазонками).

Цена 100−150 рублей стоит билет на выставку «Золото донских степей», дети до 6 лет — бесплатно. Групповые экскурсии проходят ежедневно в 14:00 и 18:00. Выставка будет работать до 21 ноября.

Смотри и учись

Выставку сопровождает цикл научно-популярных лекций. Лекторы в доступной форме расскажут о том, как жили и воевали скифы и взаимодействовали с античной цивилизацией и культурой.

Выставка «Золото донских степей» altapress.ru

Так, 17 октября археолог-оружиевед Ольга Лихачева расскажет о военном деле киммерийцев, скифов и сарматов, а 24 октября специалист по античной истории Сергей Усольцев прочитает лекцию «Где край греческого мира, или Великая греческая колонизация».

Встречи с археологом и историком начнутся в 15:00. Цена — 60−90 рублей.