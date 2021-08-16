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Выставку кислотных физиономий открыли в барнаульском музее

В выставочном зале музея «Город» (пр. Ленина, 111) открылись персональные выставки четырех художников. Среди них — Freakshow художника и графиста Виктора Минаева.

Работы художника Виктора Минаева
Работы художника Виктора Минаева
altapress.ru

Это первая персональная выставка автора, занимающегося уличным искусством.

Минаев придумал собственного персонажа под названием «Фрик» — именно его рожица фигурирует на многих работах художника.

Фрик имеет множество разных эмоций, бывает в разных ситуациях и локациях — поэтому он такой разный и узнаваемый одновременно.

Свои работы Минаев пишет с помощью компьютерных технологий, а потом распечатывает на баннерном полотне. В одном из постов художник показал, как создается его «Фрикуля».

Также в музее выставляются работы еще трех авторов.

Уличную тему продолжает персональная выставка Анатолия Капитонова. Некоторые работы представлены впервые — они были созданы прямо в музее незадолго до открытия выставки. Например, ироничные картины на пленке и ковре.

Работы художника Анатолия Капитонова
Работы художника Анатолия Капитонова
altapress.ru
Работы художника Анатолия Капитонова
Работы художника Анатолия Капитонова
altapress.ru
Работы художника Анатолия Капитонова
Работы художника Анатолия Капитонова
altapress.ru

Пейзажист Марат Форнель представил свои «сливки за все годы» — лучшие натуралистические и мифические работы, связанные с темой Горного Алтая.

«Природа является одним из главных действующих лиц нашей жизни. С незапамятных времен в слове Алтай сплелись природа и мечта, быль и сказка, история и поэзия, это и стало основной идеей работ художника», — рассказали в музее.

Работы художника Марата Форнеля
Работы художника Марата Форнеля
altapress.ru
Работы художника Марата Форнеля
Работы художника Марата Форнеля
altapress.ru
Работы художника Марата Форнеля
Работы художника Марата Форнеля
altapress.ru

Рядом с Форнелем представлена выставка Полины Горбуновой «Дискуссии».

Это не просто забавные картинки, а иллюстрации к серьезным вопросам о мире и его устройстве, о событиях, которые произошли или никогда не происходили, о вредном и полезном, правильном и ошибочном. А ответы на них найдет сам зритель.

Работы художницы Полины Горбуновой
Работы художницы Полины Горбуновой
altapress.ru

Увидеть работы можно будет до 5 сентября. Цена билета — 20−45 рублей.

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