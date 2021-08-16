Выставку кислотных физиономий открыли в барнаульском музее

В выставочном зале музея «Город» (пр. Ленина, 111) открылись персональные выставки четырех художников. Среди них — Freakshow художника и графиста Виктора Минаева.

Это первая персональная выставка автора, занимающегося уличным искусством.

Минаев придумал собственного персонажа под названием «Фрик» — именно его рожица фигурирует на многих работах художника.

Фрик имеет множество разных эмоций, бывает в разных ситуациях и локациях — поэтому он такой разный и узнаваемый одновременно.

Свои работы Минаев пишет с помощью компьютерных технологий, а потом распечатывает на баннерном полотне. В одном из постов художник показал, как создается его «Фрикуля».

Также в музее выставляются работы еще трех авторов.

Уличную тему продолжает персональная выставка Анатолия Капитонова. Некоторые работы представлены впервые — они были созданы прямо в музее незадолго до открытия выставки. Например, ироничные картины на пленке и ковре.

Работы художника Анатолия Капитонова altapress.ru Работы художника Анатолия Капитонова altapress.ru Работы художника Анатолия Капитонова altapress.ru

Пейзажист Марат Форнель представил свои «сливки за все годы» — лучшие натуралистические и мифические работы, связанные с темой Горного Алтая.

«Природа является одним из главных действующих лиц нашей жизни. С незапамятных времен в слове Алтай сплелись природа и мечта, быль и сказка, история и поэзия, это и стало основной идеей работ художника», — рассказали в музее.

Работы художника Марата Форнеля altapress.ru Работы художника Марата Форнеля altapress.ru Работы художника Марата Форнеля altapress.ru

Рядом с Форнелем представлена выставка Полины Горбуновой «Дискуссии».

Это не просто забавные картинки, а иллюстрации к серьезным вопросам о мире и его устройстве, о событиях, которые произошли или никогда не происходили, о вредном и полезном, правильном и ошибочном. А ответы на них найдет сам зритель.

Работы художницы Полины Горбуновой altapress.ru

Увидеть работы можно будет до 5 сентября. Цена билета — 20−45 рублей.